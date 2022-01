I sudditi la amano moltissimo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non solo Elisabetta II: nell’anno in cui la regina del Regno Unito festeggia il Giubileo di Platino, prima sovrana britannica a raggiungere questo traguardo, nella Danimarca apparentemente immune dagli scandali che scuotono Buckingham Palace, Margherita di Danimarca taglia il traguardo dei suoi primi cinquant’anni sul trono. Leggi anche › Margherita di Danimarca compie 80 anni: è l’unica sovrana europea con la regina Elisabetta Margherita di Danimarca, storia di una non predestinata Primogenita di Frederik IX e della regina Ingrid, è salita al trono il 14 gennaio 1972, ma come Elisabetta nemmeno lei era destinata a diventare regina. Classe 1940, Margherita di Danimarca è cresciuta in un Paese che non consentiva alle figlie femmine dei sovrani di ereditare il trono. Quando fu ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sudditi amano

LettoQuotidiano

Su questo restano i dubbi e la curiosità deie di tutti quelli cheessere informati sulla vita dei reali. In questo clima già teso, però, spunta dal web una foto che mette in difficoltà ...I due si, Daniel non ha alcun dubbio, vuole sposare Sara ma sa che i suoi genitori non ... le darà consigli su come comportarsi a corte, come mostrarsi ai, le spiegherà come rispettare ...Harry sta portando avanti una vera guerra contro la Famiglia Reale. Il suo scopo è proteggere Meghan, ma avrebbe dovuto imparare da Carlo.Tanti auguri Kate Middleton! 40 primavere per la moglie del principe William, duchessa di Cambridge e futura regina d'Inghilterra ...