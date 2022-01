I 10 mila prigionieri del Green pass a Milano | sono guariti ma restano chiusi in casa

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ano fino alla scorsa settimana c’erano 12del. Si tratta di cittadini che hanno ricevuto una diagnosi di positività e poi sinegativizzati. Hanno inviato tutta la documentazione necessaria all’Ats. Che però non ha ancora sbloccato la pratica per far ottenere loro il certificato di guarigione. Un problema conosciuto ma ancora attuale, visto che nel frattempo alcune pratichestate velocizzate ma intanto chiuse inciancora 10persone. In teoria tutto dovrebbe risolversi nel giro di 48 ore. «Ma siamo sommersi da telefonate di pazienti chema che anche dopo 5 giorni non hanno ricevuto il...