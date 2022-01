Highlights Giorgi-Martincova 6-2 7-62 | Australian Open 2022 VIDEO

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildeglidel match tra Camilae Tereza(6-2 7-6(2)), valevole per il secondo turno degli. Primo set dominato dall’azzurra con due break nel secondo e nel quinto game; nel secondo parziale Camila rischia molto consentendo all’avversaria di recuperare due break e portare il set al tie-break, dove però non c’è stata storia. SportFace.

Camila Giorgi fa e disfa contro la ceca Martincova: dopo un primo set dominato, all'azzurra serve…

