Gf Vip, Alessia Macari ha partorito: nome e sesso del bebè (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alessia Macari e il marito Oliver Kragl sono diventati genitori: il 14 gennaio, infatti, è nata la loro primogenita, anche se la coppia ha deciso di condividere la bella notizia con i fan solo nella serata di ieri, martedì 18 gennaio. Il nome che la coppia ha deciso di dare alla loro prima figlia è un nome molto particolare, ovvero Nevaeh, nome che letto al contrario – come ha sottolineato la neo mamma – significa Heaven, paradiso in inglese: Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3470kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta). I due neo genitori, sposati dal 2019, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 gennaio 2022)e il marito Oliver Kragl sono diventati genitori: il 14 gennaio, infatti, è nata la loro primogenita, anche se la coppia ha deciso di condividere la bella notizia con i fan solo nella serata di ieri, martedì 18 gennaio. Ilche la coppia ha deciso di dare alla loro prima figlia è unmolto particolare, ovvero Nevaeh,che letto al contrario – come ha sottolineato la neo mamma – significa Heaven, paradiso in inglese: Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il miosi pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3470kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta). I due neo genitori, sposati dal 2019, ...

