Fiumicino, quel presepe nascosto che culla la voglia di vivere (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fiumicino – E' passato inosservato nel periodo delle festività, anche perché era "nascosto" nel giardino della sua dimora, ma il presepe realizzato da Mariuccio, alla sua veneranda età di 85 anni, meritava maggior lustro. E allora, anche se è passato un po' di tempo, ci pensiamo noi del Faro online a farlo. Una composizione fatta con ferro, sacchi di iuta e cemento, un vero e proprio presepe in muratura, abbellito da personaggi e spaccati di vita metropolitana. Un presepe moderno, se vogliamo, con la grotta sistemata vicino a palazzi e case. Ma al di là del valore "artistico" dell'opera, è il sottinteso di vita che va raccontato. Mariuccio vive da solo, ha problemi seri di deambulazione ed ha subìto incidenti ed interventi. E' un simpatico signore che ha deciso nella sua semplicità, di ...

