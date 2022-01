Ecco la lista delle 27 scuole hub vaccinali per i bambini: quartiere per quartiere (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per incentivare la vaccinazione di massa anche per i bambini dai 5 agli 11 anni – consigliatissima da tutti i pediatri – il Comune di Napoli, con l’assessore nonchè vicesindaca Mia Filippone, ha fatto sì che la città fosse la prima in Italia ad adibire le aree di ben 27 plessi scolastici ad hub vaccinali. Palazzo San Giacomo fa sapere che l’elenco è in costante aggiornamento. Per ora, Municipalità per Municipalità, quartiere per quartiere, le scuole-hub sono queste: Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando): C.D. De Amicis, I.C. Cimarosa – Della Valle Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe): I.C. D’Aosta – Scura, 31° C.D. Paolo Borsellino, Scuola Primaria Gianturco Municipalità 3 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per incentivare la vaccinazione di massa anche per idai 5 agli 11 anni – consigliatissima da tutti i pediatri – il Comune di Napoli, con l’assessore nonchè vicesindaca Mia Filippone, ha fatto sì che la città fosse la prima in Italia ad adibire le aree di ben 27 plessi scolastici ad hub. Palazzo San Giacomo fa sapere che l’elenco è in costante aggiornamento. Per ora, Municipalità per Municipalità,per, le-hub sono queste: Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando): C.D. De Amicis, I.C. Cimarosa – Della Valle Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe): I.C. D’Aosta – Scura, 31° C.D. Paolo Borsellino, Scuola Primaria Gianturco Municipalità 3 ...

