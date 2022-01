Dpcm negozi e Green pass, attesa la lista esenti. Scattano controlli da parrucchieri (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E' atteso il Dpcm con l' elenco delle attività commerciali dove non sarà richiesto il Green pass . Il provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti, verrà ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E' atteso ilcon l' elenco delle attività commerciali dove non sarà richiesto il. Il provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti, verrà ...

Advertising

stormi1904 : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Berlinguer: 'oggi sono entrate in vigore nuove regole per poter accedere ai negozi etc.' ??????? Fa… - Adnkronos : #Greenpass e negozi esenti, la lista: esclusi i tabaccai. Domani la firma di #Draghi al Dpcm. - manuilrospo : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Caos, ancora non c’è il Dpcm sui negozi dove si può andare senza pass. Delirio punitivo e disturb… - davideravera : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Berlinguer: 'oggi sono entrate in vigore nuove regole per poter accedere ai negozi etc.' ??????? Fa… - MaurizioGabell1 : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Berlinguer: 'oggi sono entrate in vigore nuove regole per poter accedere ai negozi etc.' ??????? Fa… -