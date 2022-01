Da Radio Padania Libera a Radio Libertà | la svolta dell’emittente

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chissà se il riferimento alla notapartigiana, l’unica di questo genere rivolta al pubblico e gestita direttamente dalla resistenza, è stato messo in conto al momento del restyling del logo e del progetto., che da 25 anni rappresenta – di fatto – l’emittentefonica di riferimento per le roccaforti della Lega, ha deciso di cambiare il proprio nome e i propri simboli nell’ambito di un rinnovamento che attraversa il tempo e lo spazio lungo le frequenze di trasmissione. Si chiamerà. LEGGI ANCHE > La: «Travaglio scriveva per noi». Ma lui replica: «Questi sono matti», il ...

Da giovedì 20 gennaioLibera, lastoricamente legata alla Lega Nord, ha un nuovo nome:Libertà. Non sono cambiati né ...... la messa ai margini dei colonnelli, le epurazioni nei simboli e nelle liste dei candidati alle elezioni, ora tocca anche a un monumento del leghismo duro e puro come quellanata, da un'...Da giovedì 20 gennaio Radio Padania Libera, la radio storicamente legata alla Lega Nord, ha un nuovo nome: Radio Libertà. Non sono cambiati né il ...Da giovedì 20 gennaio Radio Padania Libera, la radio storicamente legata alla Lega Nord, ha un nuovo nome: Radio Libertà. Non sono cambiati né il direttore, che resta Giulio Cainarca, né i conduttori.