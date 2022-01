Covid: Fdi, 'bene approvazione nostro odg su vaccinati Sputnik' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione dell'odg di Fratelli d'Italia al decreto Green pass, che impegna il governo a risolvere con urgenza il tema dell'ingresso in Italia dei cittadini vaccinati con Sputnik”. Lo dichiarano Lucia Albano, deputata marchigiana di Fdi e Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fdi per le Marche. “Al momento – aggiungono gli esponenti di Fdi - le persone straniere vaccinate con Sputnik non possono ottenere il Green Pass necessario per circolare in Italia perché vaccinati con un siero non ancora approvato dell'Ema". "Questo limita l'arrivo dei turisti dalla Federazione Russa e dagli 80 Paesi che utilizzano questo siero. Turisti che, per l'economia della nostra Nazione, sono una risorsa fondamentale. Il mercato russo comporta un impatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Esprimiamo soddisfazione per l'dell'odg di Fratelli d'Italia al decreto Green pass, che impegna il governo a risolvere con urgenza il tema dell'ingresso in Italia dei cittadinicon”. Lo dichiarano Lucia Albano, deputata marchigiana di Fdi e Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fdi per le Marche. “Al momento – aggiungono gli esponenti di Fdi - le persone straniere vaccinate connon possono ottenere il Green Pass necessario per circolare in Italia perchécon un siero non ancora approvato dell'Ema". "Questo limita l'arrivo dei turisti dalla Federazione Russa e dagli 80 Paesi che utilizzano questo siero. Turisti che, per l'economia della nostra Nazione, sono una risorsa fondamentale. Il mercato russo comporta un impatto ...

