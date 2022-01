Calcio | Coppa Italia 2021-2022 | il Sassuolo approda ai quarti | Cagliari battuto 1-0

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilbatte di misura ilnella sfida casalinga del Mapei Stadium valevole per la. Decide la marcatura in avvio dell’olandese Abdoulrahmane Harroui, la formazione di Mazzarri non brilla e abbandona mestamente la competizione. Il primo tempo sorride ai nero-verdi che al ‘4 sfiorano il gol con Raspadori (tiro bloccato dall’estremo difensore sardo Radunovic) per poi passare in vantaggio grazie alla rete di Harroui (’17), chirurgico nel battere a rete col piattone su assist di Rogerio. Ilprova a reagire ma Pavoletti si divora il pari mentre gli uomini di Dionisi flirtano con il 2-0 senza trovare il raddoppio. Lo stesso Pavoletti prova a riscattarsi nella ripresa siglando la rete che equilibra il match, il direttore di gara ...

InItalia fa festa il Sassuolo . Dionisi - con un gol di Harroui a inizio gara - batte di misura il Cagliari e si regala i quarti contro la Juve , squadra alla quale in campionato ha già fatto lo ...Delusione Cagliari: nelle ultime nove occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale diItalia, non ha mai passato il turno. A breve il servizio completo Leggi i commenti: tutte le ...Premier League, non si placano le polemiche per le tante partite rinviate: si valuta la modifica delle norme attualmente in vigore.SCAFATI (SA). Allo stadio "28 Settembre - G. Vitiello" di Scafati in campo la Semifinale d'andata della Coppa Italia Dilettanti ...