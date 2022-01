Cagliari | Capozucca | «Nandez è fondamentale Joao Pedro? Mi piacerebbe vederlo in Nazionale»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il direttore sportivo delStefanoha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia: le parole– «E’ un nostro giocatore, è forte e suscita l’attenzione di alcuni club. Stiamo lottando per la salvezza eper noi è. Abbiamo sistemato bene la difesa, prenderemo qualcosa in mezzo al campo».–«Penso che verrà convocato per lo stage della. Sarei felice dicon l’Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Cagliari si starebbe avvicinando sempre di più a Salcedo che, dopo la parentesi Spezia, ha fame di riscatto. Il d.s. Capozucca lavora con l'agente del giocatore e confida nel via libero dell'Inter.

Michel Aebischer sembra essere ad un passo dal vestire la maglia del Cagliari.

Le parole del direttore sportivo rossoblù Stefano Capozucca a microfoni di Mediaset, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia:

MERCATO. "Nández è un giocatore del Cagliari, è forte e suscita l'attenzione di alcuni club. Stiamo lottando per la salvezza e Nandez per noi è fondamentale. Abbiamo sistemato bene la difesa, prenderemo qualcosa in mezzo al campo."