Brutta tegola per Inzaghi: esce in lacrime dal campo! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Durante l’incontro di Coppa Italia tra Inter ed Empoli, uno spiacevole episodio è avvenuto pochi minuti dopo il fischio iniziale. La partita di Joaquin Correa, infatti, è durata solo pochi minuti. L’attaccante nerazzurro, visibilmente in lacrime, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema al flessore subìto a seguito di uno scotro di gioco. Una Brutta tegola per la squadra di Simone Inzaghi che dovrà probabilmente fare a meno dell’argentino per un lungo periodo di tempo. POTREBBE INTERESSARTI: Arriva un’offerta irrinunciabile per Zapata: possibile addio a gennaio! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Durante l’incontro di Coppa Italia tra Inter ed Empoli, uno spiacevole episodio è avvenuto pochi minuti dopo il fischio iniziale. La partita di Joaquin Correa, infatti, è durata solo pochi minuti. L’attaccante nerazzurro, visibilmente in, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema al flessore subìto a seguito di uno scotro di gioco. Unaper la squadra di Simoneche dovrà probabilmente fare a meno dell’argentino per un lungo periodo di tempo. POTREBBE INTERESSARTI: Arriva un’offerta irrinunciabile per Zapata: possibile addio a gennaio!

Advertising

FedePorrozzi : RT @motosprint: #MotoGP: Brutta tegola per #RemyGarnder ? I tempi di recupero ?? - motosprint : #MotoGP: Brutta tegola per #RemyGarnder ? I tempi di recupero ?? - calciotoday_it : ??Brutta tegola per il #Milan, che perde di nuovo #Tomori ??Diagnosi e tempi di recupero - CalcioPillole : Brutta tegola per il #BayernMonaco , costretto a rinunciare ad Alphonso #Davies a causa di una lieve miocardite ris… - infoitsport : Milan, brutta tegola per Pioli: serve l’operazione -