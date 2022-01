Bimba precipitata dal balcone: i primi risultati dell’autopsia smentirebbero la versione del patrigno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Fatima, la bambina di 3 anni morta dopo essere precipitata dal balcone di casa sua a Torino. In carcere c’è il patrigno della Bimba, che ha dichiarato come l’incidente sarebbe avvenuto mentre stava giocando con la figlia della compagna. I primi risultati dell’autopsia, tuttavia, smentirebbero questa versione dei fatti. Fatima non sarebbe caduta in verticale: l’autopsia cerca la verità Secondo la versione dei fatti emersa nei giorni scorsi per bocca dello stesso patrigno, Mohssine Azhar, la Bimba di 3 anni è precipitata dal balcone mentre i due stavano giocando a “vola vola”. La piccola avrebbe raggiunto il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Fatima, la bambina di 3 anni morta dopo esseredaldi casa sua a Torino. In carcere c’è ildella, che ha dichiarato come l’incidente sarebbe avvenuto mentre stava giocando con la figlia della compagna. I, tuttavia,questadei fatti. Fatima non sarebbe caduta in verticale: l’autopsia cerca la verità Secondo ladei fatti emersa nei giorni scorsi per bocca dello stesso, Mohssine Azhar, ladi 3 anni èdalmentre i due stavano giocando a “vola vola”. La piccola avrebbe raggiunto il ...

