Auto usate - Boom dei prezzi: ecco perché (e i modelli top per rivalutazione) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo avevamo detto la prima volta su Quattroruote di novembre, quando le quotazioni medie dell'usato avevano smesso di scendere da qualche mese: mentre tra la primavera e l'estate del 2021, il "valore" delle macchine di seconda mano si era improvvisamente inchiodato nonostante il progressivo invecchiamento delle vetture, all'inizio dell'autunno i prezzi, a parità di condizioni (modello/allestimento/anzianità/percorrenza), avevano iniziato addirittura a salire. Dapprima solo per alcuni modelli, carrozzerie o alimentazioni, quelli più richiesti e meno disponibili (come implica la legge della domanda e dell'offerta), solo in alcune zone d'Italia; poi, in maniera generalizzata. Passati due mesi, la situazione è questa: oggi, chi si avvicina a un'Auto usata, ammesso che la trovi - ed è sempre più difficile trovare quella che fa al caso ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo avevamo detto la prima volta su Quattroruote di novembre, quando le quotazioni medie dell'usato avevano smesso di scendere da qualche mese: mentre tra la primavera e l'estate del 2021, il "valore" delle macchine di seconda mano si era improvvisamente inchiodato nonostante il progressivo invecchiamento delle vetture, all'inizio dell'autunno i, a parità di condizioni (modello/allestimento/anzianità/percorrenza), avevano iniziato addirittura a salire. Dapprima solo per alcuni, carrozzerie o alimentazioni, quelli più richiesti e meno disponibili (come implica la legge della domanda e dell'offerta), solo in alcune zone d'Italia; poi, in maniera generalizzata. Passati due mesi, la situazione è questa: oggi, chi si avvicina a un'usata, ammesso che la trovi - ed è sempre più difficile trovare quella che fa al caso ...

