Arrestati in Congo i presunti assassini dell’ambasciatore Attanasio. La mente dell’agguato in cui perse la vita anche il carabiniere Iacovacci e un autista congolese sarebbe ancora in fuga (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Svolta nelle indagini per l’omicidio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, avvenuta nella Repubblica democratica del Congo (leggi l’articolo). Secondo quanto riferiscono i media internazionali, la polizia Congolese avrebbe arrestato i presunti assassini del diplomatico italiano, ucciso in un’imboscata, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021. Secondo l’Ap sarebbero due gli uomini Arrestati ieri in Congo, dopo che erano state diffuse le immagini di 6 uomini seduti a terra e in manette circondati da agenti locali armati. Il comandante della polizia della provincia del Nord Kivu, Aba Van Ang, li aveva presentati come membri di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Svolta nelle indagini per l’omicidioitaliano Luca, avvenuta nella Repubblica democratica del(leggi l’articolo). Secondo quanto riferiscono i media internazionali, la polizialese avrebbe arrestato idel diplomatico italiano, ucciso in un’imboscata, insieme alVittorioe all’Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021. Secondo l’Apro due gli uominiieri in, dopo che erano state diffuse le immagini di 6 uomini seduti a terra e in manette circondati da agenti locali armati. Il comandante della polizia della provincia del Nord Kivu, Aba Van Ang, li aveva presentati come membri di ...

