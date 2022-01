Anelli di cipolla | la variante light dei golosi stuzzichini che tutti amano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un antipasto delizioso e croccante tipico del Canada, degli Stati Uniti e del Regno Unito è sicuramente quello deglidi. Questo tradizionale piatto da pub è facilissimo da ricreare anche nella cucina della propria casa. Il trucco magico? Beh, basta solo utilizzare lagiusta! In linea di massima qualsiasisarebbe adatta ma se vogliamo seguire le regole della cucina fatta per bene è decisamente più appropriato utilizzare le cipolle rosse o bianche. È meglio non servirsi delle cipolle di Tropea perché quest’ultima non è idonea alla cottura fritta e, diciamoci la verità, sono decisamente più buone da mangiare crude. Gli ingredienti per preparare glidisono: ½ cucchiaino di lievito per torte salate Olio extravergine d’oliva 90 gr di farina ...