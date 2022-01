WII U Rilasciato Bloopair v0 5 1

(Di martedì 18 gennaio 2022) Lo sviluppatore GaryOrNothing haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 0.5.1.Con, vari controller Bluetooth possono essere utilizzati direttamente sulla Wii U come controller Wii U Pro senza software o hardware aggiuntivi. Patcha temporaneamente il modulo IOS-PAD e si assicura che accetta tutti i controller Bluetooth. Inoltre converte le richieste HID ricevute (pulsanti, ecc.).È possibile collegare fino a quattro controller e sia la vibrazione che l’ indicatore della batteria funzionano quasi ovunque. Attualmente sono supportati i seguenti controller: Controller Nintendo Switch Pro Nintendo Switch Joy-Con Controller Microsoft Xbox One S/X Controller Sony DualSense controller SNES per Nintendo Switch Sony Dualshock 4 Sony Dualshock 3ora usa Tiramisu per essere eseguito ...

BiteYourConsole : [Scena Wii] Rilasciato WiiFlow Lite v5.5.1 -

Ultime Notizie dalla rete : WII Rilasciato

Zazoom Blog

passato molto tempo dal rilascio da parte di Nintendo di un nuovo capitolo della serie Mario Kart. L'ultimo titolo è stato, per l'appunto, Mario Kart 8, originariamenteper NintendoU nel 2014, con una versione Deluxe migliorata per Nintendo Switch arrivata nel 2017 . Sembra che un nuovo episodio sia in fase di sviluppo, Mario Kart 9. Secondo l'...... dal momento che la versione Switch di Mario Kart 8 è un porting diU. Nella sua previsione ... Nintendo non ha maidue giochi Mario Kart sulla stessa console, ma non possiamo considerare ...Secondo l’analista Dr. Serkan Toto, che ha scritto una previsione per Gamesindustry.biz, Mario Kart 9 è apparentemente in fase di sviluppo e Nintendo potrebbe effettivamente dare un assaggio del gioco ...Skater XL si aggiorna con la mappa Industrial Zone | Easy Day ha preparato un regalo di Natale per la sua comunità.