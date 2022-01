VIDEO Juventus-Sampdoria, Kaio Jorge dal 1?: le scelte di Allegri in Coppa Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) Le probabili scelte di Massimiliano Allegri per la sfida Juventus-Sampdoria, in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium Leggi su mediagol (Di martedì 18 gennaio 2022) Le probabilidi Massimilianoper la sfida, in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium

Advertising

sportface2016 : #MilanSpezia, il precedente di #GenoaJuventus: #Rocchi convalidò il gol dopo un suo fischio, segnò proprio… - GiovaAlbanese : J Medical: visite terminate per #Chiesa, si va verso uno stop lungo. #Juventus @Gazzetta_it - GiovaAlbanese : Federico #Chiesa al J Medical in stampelle, accompagnato da papà Enrico. #Juventus @Gazzetta_it - asfcim : RT @ICazzotti: in juventus Roma #Orsato non da la regola del vantaggio alla roma e fischia un attimo prima che Abraham girasse in rete. Le… - DoctorDeathStar : RT @r_campix: @CucchiRiccardo in juventus Roma #Orsato non da la regola del vantaggio alla roma e fischia un attimo prima che Abraham giras… -