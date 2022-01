Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 14:10 (Di martedì 18 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la candidata del ppe Maltese Roberta mezz’ora è stata eletta Presidente del Parlamento Europeo succedendo David Sassoli metallo ottenuto 458 voti a favore il numero di votanti è stato 690 le schede bianche e nulle sono state 74 i voti espressi 617 eletta il giorno del suo compleanno è il più giovane presidente europeo vero niente abbiamo toccato il picco Si saremo a breve una decrescita dei casi Questo consentirà di rivedere le restrizioni lo ha detto il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri secondo l’associazione Nazionale presidi nelle scuole il 50% di classi Dad Intanto in Italia sono 4 milioni e mezzo alle dosi di vaccino oculate negli ultimi 7 giorni mai così tante prima il nostro paese terzo livello europeo peramministrazione i Ristori Andranno ai ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la candidata del ppe Maltese Roberta mezz’ora è stata eletta Presidente del Parlamento Europeo succedendo David Sassoli metallo ottenuto 458 voti a favore il numero di votanti è stato 690 le schede bianche e nulle sono state 74 i voti espressi 617 eletta il giorno del suo compleanno è il più giovane presidente europeo vero niente abbiamo toccato il picco Si saremo a breve una decrescita dei casi Questo consentirà di rivedere le restrizioni lo ha detto il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri secondo l’associazione Nazionale presidi nelle scuole il 50% di classi Dad Intanto in Italia sono 4 milioni e mezzo alle dosi di vaccino oculate negli ultimi 7 giorni mai così tante prima il nostro paese terzo livello europeo peramministrazione i Ristori Andranno ai ...

