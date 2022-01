SPECIALE LOCAZIONI VERONA

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022) -18.01.22- Il canone concordato è il contratto più utilizzato Nella prima parte del 2021, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione asono in leggero aumento: +0,7% per i monolocali, +1,5% per i bilocali e +0,9% per i trilocali. In tutte le macroaree si registrano segnali di stabilità o leggero aumento ad eccezione dell’area centrale dove si segnala ancora una contrazione dei valori. Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2021 su II sem 2020) Macroarea Monolocali Bilocali Trilocali Centro -0,4 -0,3 -0,5 Borgo Trento 0,0 2,5 0,0 Borgo Milano – Stadio – Navigatori 0,0 0,0 0,0 Borgo Roma – Golosine 2,1 4,2 3,7 Borgo Venezia 1,8 1,6 1,1 Nella macroarea di Borgo Roma-Golosine si registra un leggero aumento dei canoni di locazione che ha interessato in modo particolare il quartiere di Borgo ...