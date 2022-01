SPECIALE LOCAZIONI TORINO

Leggi su cityroma

18.01.22: canone concordato il più scelto Anella prima parte del 2021, secondo l'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione hanno registrato una sostanziale stabilità per i monolocali (+0,3%), un lieve aumento per i bilocali (+1,1%) e i trilocali (+0,7%). La macroarea Centro-San Salvario è stata quella ce ha subito il ribasso dei canoni più importante come previsto. Infatti, nell'area si sono sempre concentrate le richieste di lavoratori trasfertisti e studenti universitari vista la presenza di diverse facoltà universitarie. Inoltre, l'offerta di immobili in locazione è aumentata nell'ultimo anno a causa delle minori presenze turistiche. In lieve aumento i canoni di locazione nelle macroaree di Nizza-Lingotto-Mirafiori Sud e di Santa Rita-Mirafiori Nord: diversi i quartieri che hanno segnalato un incremento dei valori