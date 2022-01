Sophie Codegoni | la madre contro Jessica | “Sparla di te | mentre Soleil è una tua vera amica”

Leggi su biccy

(Di martedì 18 gennaio 2022) Che il rapporto traSelassié stia scricchiolando da settimane è evidente a tutti. Per quanto le due ragazze abbiano più volte detto “non litigheremo mai per un ragazzo“, alla fine il loro rapporto si è rovinato proprio per un manzo (come succede in moltissime amicizie anche fuori dal GF Vip). A dare la mazzata finale a questo legame tra le due gieffine c’ha pensato ladi, che ieri è entrata nella casa del GF Vip ed ha messo in guardia sua figlia da. “Sono venuta qui per farti aprire gli occhioni che hai chiuso per troppo tempo. Negli ultimi giorni forse li hai aperti un po’. Sei super amate e fai passare un messaggio stupendo con la tua sensibilità. Però apri gli occhi, perché la casa è grande e molte cose ti ...