Sei gadget ti faranno risparmiare soldi ed energia (Di martedì 18 gennaio 2022) Uno stile di vita sostenibile può essere molto semplice, e spesso implica fare meno piuttosto che spendere soldi per l’ultima novità o per l’ultima tendenza della moda. Ma quando le nostre case sono già “collegate” a vecchie reti energetiche, alcuni gadget ecologici possono tornare utili. Gli elettrodomestici che usiamo, le scelte energetiche che facciamo e Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Uno stile di vita sostenibile può essere molto semplice, e spesso implica fare meno piuttosto che spendereper l’ultima novità o per l’ultima tendenza della moda. Ma quando le nostre case sono già “collegate” a vecchie reti energetiche, alcuniecologici possono tornare utili. Gli elettrodomestici che usiamo, le scelte energetiche che facciamo e

Advertising

vampirically : ultimamente la mia cameretta mi fa sentire oppressa non lo so il PC mi distrae almeno qua riesco a concentrarmi un… - MagoMagnus66 : @GennaSiciliano Cazzo, vorrei diventare un genio sinistrello come te. La firma, vendi i gadget griffati di Cuba vis… - cosimosimone2 : RT @AlexWolf009: @LucaMarelli72 @Robertuss16 Non ti interessano, però hai voluto precisare. Non è una polemica. È la verità. Se un giocator… - losappip : @CN29vfarsopoli Peccato che quello stemma non sia quello nuovo, quindi se quello che stai dicendo è vero allora l’I… - LKb24forever : RT @AlexWolf009: @LucaMarelli72 @Robertuss16 Non ti interessano, però hai voluto precisare. Non è una polemica. È la verità. Se un giocator… -