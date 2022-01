Sanremo 2022: gli ospiti internazionali potrebbero essere pazzeschi! (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo si sta avvicinando e pian piano si stanno componendo tutti i vari pezzi mancanti. Ma mancano ancora i nomi degli ospiti internazionali scelti da Amadeus. Secondo il sito You Movies i cantanti in lizza sono: “Per gli artisti internazionali si parla di Ed Sheeran e Stromae. Ma nelle ultime ore si parla anche di Avril Lavigne. La cantante è richiesta a gran voce dal pubblico italiano che la vorrebbe rivedere sul palco dell’Ariston dopo oltre dieci anni di assenza”. Tuttavia ancora non è giunta nessuna conferma da Amadeus che ha recentemente reso nota la partecipazione dei Maneskin al Festival. La possibilità che Lavigne e Stromae partecipino a Sanremo 2022 è molto alta, anche perché sono in tour promozionale e con un bel cachet potrebbero fare un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Festival disi sta avvicinando e pian piano si stanno componendo tutti i vari pezzi mancanti. Ma mancano ancora i nomi degliscelti da Amadeus. Secondo il sito You Movies i cantanti in lizza sono: “Per gli artistisi parla di Ed Sheeran e Stromae. Ma nelle ultime ore si parla anche di Avril Lavigne. La cantante è richiesta a gran voce dal pubblico italiano che la vorrebbe rivedere sul palco dell’Ariston dopo oltre dieci anni di assenza”. Tuttavia ancora non è giunta nessuna conferma da Amadeus che ha recentemente reso nota la partecipazione dei Maneskin al Festival. La possibilità che Lavigne e Stromae partecipino aè molto alta, anche perché sono in tour promozionale e con un bel cachetfare un ...

