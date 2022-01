Quirinale: irrompe Toninelli, scavalca Conte e detta la linea: “Draghi non può andare al Colle” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel caos delle strategie grilline sulla corsa al Quirinale, irrompe anche la linea parallela di Danilo Toninelli, ex ministro M5S mai rimpianto del primo governo Conte. Proprio il leader dei Cinquestelle, umiliato politicamente dal suo consigliere, Goffredo Bettini, si trova a dover Contenere le fughe in avanti dei suoi, a caccia di occasioni. Al punto che Toninelli si spinge fino al punto di porre i veti alla candidatura dell’attuale premier Mario Draghi al Colle, anche per paura che non si trovi un’alternativa a Palazzo Chigi e che si possa andare velocemente alle urne, terrore dei grillini. “Draghi deve completare quello che non ha ancora completato, sia nell’ambito della lotta al Covid che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel caos delle strategie grilline sulla corsa alanche laparallela di Danilo, ex ministro M5S mai rimpianto del primo governo. Proprio il leader dei Cinquestelle, umiliato politicamente dal suo consigliere, Goffredo Bettini, si trova a dovernere le fughe in avanti dei suoi, a caccia di occasioni. Al punto chesi spinge fino al punto di porre i veti alla candidatura dell’attuale premier Marioal, anche per paura che non si trovi un’alternativa a Palazzo Chigi e che si possavelocemente alle urne, terrore dei grillini. “deve completare quello che non ha ancora completato, sia nell’ambito della lotta al Covid che ...

Advertising

SecolodItalia1 : Quirinale: irrompe Toninelli, scavalca Conte e detta la linea: “Draghi non può andare al Colle”… - EmeParonzini : Il Paese reale irrompe nella bolla - LuigiAmbrosio : RT @radiopopmilano: Nei calcoli dei leader politici per decidere il nuovo #PresidenteDellaRepubblica irrompe la #VarianteOmicron. Quanti gr… - PoliticaCronaca : Forza Italia fuori dal governo se Draghi lascia il governo e si va al voto #quirinale indiscrezione irrompe in conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale irrompe Agata Scuto: svolta dopo 10 anni dalla scomparsa della 22enne ... questa la notizia che irrompe nel giallo di Agata Scuto , scomparsa a 22 anni e mai ritrovata. Lo ... Politica Renzi sul Quirinale apre a Draghi prossimo presidente della Repubblica[...] Manca sempre ...

A una settimana dal voto presidenziale, pornoattacco al Senato " Il Se non fosse che tutto questo irrompe una settimana prima dell'inizio delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica con l'incognita dei contagi di Coronavirus tra i Grandi ...

Verdini irrompe su Berlusconi al Quirinale: lo scoop è del Tirreno ProfessioneReporter Quirinale: Molinari (Lega), 'no regali al Pd, centrodestra cerchi profilo alternativo' 18 gennaio 2022 a. a. a. Roma, 18 gen (Adnkronos) - 'Per ora c'è il piano A che è Berlusconi, ma il centrodestra non può regalare la presidenza della Repubblica al centrosinistra. 'Se non si pensa a q ...

Verdini, con la sua lettera sul Quirinale, si dichiara fan di Salvini più che di Berlusconi In sintesi il messaggio di Verdini è il seguente: Berlusconi faccia pure il suo tentativo ma poi lasci a Matteo Salvini (che per inciso è anche il genero di Verdini) il ruolo di kingmaker. Nelle grand ...

... questa la notizia chenel giallo di Agata Scuto , scomparsa a 22 anni e mai ritrovata. Lo ... Politica Renzi sulapre a Draghi prossimo presidente della Repubblica[...] Manca sempre ...Se non fosse che tutto questouna settimana prima dell'inizio delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica con l'incognita dei contagi di Coronavirus tra i Grandi ...18 gennaio 2022 a. a. a. Roma, 18 gen (Adnkronos) - 'Per ora c'è il piano A che è Berlusconi, ma il centrodestra non può regalare la presidenza della Repubblica al centrosinistra. 'Se non si pensa a q ...In sintesi il messaggio di Verdini è il seguente: Berlusconi faccia pure il suo tentativo ma poi lasci a Matteo Salvini (che per inciso è anche il genero di Verdini) il ruolo di kingmaker. Nelle grand ...