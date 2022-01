Petrucci sulla sua Dakar: "Adesso sono unico, posso andare in pensione" - News (Di martedì 18 gennaio 2022) Danilo Petrucci è tornato nella sua Terni. Stanco, stremato dopo la durissima Dakar 2022 che ha affrontato per la prima volta nella sua carriera di pilota. Ma nonostante la stanchezza è felice per ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 18 gennaio 2022) Daniloè tornato nella sua Terni. Stanco, stremato dopo la durissima2022 che ha affrontato per la prima volta nella sua carriera di pilota. Ma nonostante la stanchezza è felice per ...

Advertising

SolcianskaM : @nemo652 Dicono che la vita non torni mai indietro e forse è vero,ma io so che se tu ti volterai, che ci sia il ven… - Portolano_Legal : ????#MobilitàSostenibile in Europa e in Italia: #ACEA sulla proposta di Regolamento #AFIR; il #PNRR e le realtà dell… - infoitsport : MotoGP, In America tifano per Petrucci alla 200 miglia di Daytona sulla Panigale V2 - gponedotcom : Petrucci: “Ieri potevo essere sul podio, domani affronteremo la Cima Coppi”: PETRUX RACCONTA: DIARIO DALLA DAKAR - … - wildboyz27gp : RT @gponedotcom: In America tifano per Petrucci alla 200 miglia di Daytona sulla Panigale V2: Danilo è il pilota più chiacchierato del mome… -