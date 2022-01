Microsoft acquisisce la Activision Blizzard e si specializza nel gaming

(Di martedì 18 gennaio 2022) In un settore sempre più competitivo come quello dei prodotti videoludici, lasi sta ritagliando un proprio spazio di tutto rispetto. Il colosso tecnologico imperiale creato da Bill Gates, infatti, è in continua evoluzione e fornisce quotidianamente prova di essere al passo con i tempi. Tra queste, c’è la recente acquisizione della, società di sviluppo e produzione ai primi posti nell’ambito delle console che ha dato vita a saghe fortunate come quella di Call of Duty. A darne notizia sul sito ufficiale di Xbox è stato Phil Spencer, attuale vicepresidente esecutivo dipresso. E stando alle stime, l’affare renderà il gigante americano il terzo produttore di videogiochi al mondo, preceduto solamente da Tencent e Sony. L’acquisizione della ...

L'operazione permette adi inglobare alcuni tra i principali studi della scena, come Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, Demonware, Major League Gaming, Radical Entertainment,...Activision Blizzardha inoltre confermato che, non appena la transazione verrà conclusa, numerosi titoli di Activision Blizzard entreranno a far parte del catalogo di ...Popolari franchise come Call of Duty, Crash Bandicoot e Overwatch passano nelle mani di Microsoft: ci saranno nuove esclusive per Xbox?Nel portafoglio prodotti di Redmond entreranno marchi come “Warcraft”, “Diablo”, “Call of Duty” e “Candy Crush” ...