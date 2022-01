Le difese inutili di Joss Whedon alle accuse del cast di Buffy di misoginia e abuso di potere

(Di martedì 18 gennaio 2022) Una volta simbolo di femminismo, oggiè invece accusato didi. Tutto è iniziato nel febbraio 2021, quando l’attrice die Angel, Charisma Carpenter, in una serie di post su Instagram ha denunciato l’ambiente lavorativo: “ha un passato in cui è stato davvero crudele sul set. Ha creato ambienti di lavoro ostili e tossici sin dall’inizio della sua carriera”, ha scritto l’interprete di Cordelia Chase. “Come le sue continue minacce passivo-aggressive di licenziarmi…. E chiamandomi “grassa” quando ero incinta di quattro mesi.” Dopo le dichiarazioni della Carpenter, altri colleghi di set hanno espresso il loro supporto, tra cui la protagonista Sarah Michelle Gellar e gli altri ex membri delMichelle ...

Advertising

Braveheart20215 : Quando le persone scopriranno che il virus è di origine umana,quando scopriranno che i vaccini modificano il genoma… - emanuele2punto0 : @Lominopower Boh... ste inutili difese d'ufficio. Ma si pigliassero una camomilla, sti riottosi per partito preso. -

Ultime Notizie dalla rete : difese inutili

OptiMagazine

Quando le, per altro labili, sono venute meno a seguito della pandemia, il baratro si è ...possono bastare per dare a questi giovani la sensazione di non essere soli e di non essere. ......nel deserto durata quasi due anni sono prodigiosamente aumentate le nostre potenziali- ... destinate a raggiungere individui immunocompromessi e anziani, causando così morti. L'ondata ...Il vicesindaco interviene sulla questione della ciclabile interrotto dopo la “fuga” dell’impresa appaltatrice «Il Comnbe è in regola» ...“Un modello che scricchiola”. Myrta Merlino torna alla conduzione de L’Aria che Tira dopo le vacanze di Natale e ci va giù ...