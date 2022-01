L’arbitro Serra in lacrime dopo l’errore, una delegazione del Milan va a consolarlo negli spogliatoi (Di martedì 18 gennaio 2022) dopo l’errore che ha deciso Milan-Spezia, L’arbitro Serra, che ha subito chiesto scusa ai giocatori in campo, ha avuto un crollo emotivo. I quotidiani raccontano che il direttore di gara è rientrato negli spogliatoi in lacrime. Il Corriere dello Sport scrive: “In lacrime, come sotto choc. Chi l’ha visto, descrive così L’arbitro Marco Serra nel dopo partita, lontano dalle telecamere. A tal punto che nessuno dei giocatori Milanisti se l’è sentita di insistere con le proteste per quell’errore evidente che ha segnato la partita”. Anzi, una delegazione del Milan, capeggiata da Zlatan Ibrahimovic, è andata addirittura a consolare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022)che ha deciso-Spezia,, che ha subito chiesto scusa ai giocatori in campo, ha avuto un crollo emotivo. I quotidiani raccontano che il direttore di gara è rientratospogliatoi in. Il Corriere dello Sport scrive: “In, come sotto choc. Chi l’ha visto, descrive cosìMarconelpartita, lontano dalle telecamere. A tal punto che nessuno dei giocatoriisti se l’è sentita di insistere con le proteste per quelevidente che ha segnato la partita”. Anzi, unadel, capeggiata da Zlatan Ibrahimovic, è andata addirittura a consolare ...

