La Rai questo lo sa? E scoppia la bufera sulla Muti a Sanremo

(Di martedì 18 gennaio 2022) L'attrice, co-conduttrice al prossimo Festival, è finita al centro delle critiche per la sua associazione che produce e commercializza cannabis terapeutica

Advertising

GobboPatrich : @NDroghe @Corriere Questo è chiaro. Non si è mai voluto attivare il canone per abilitare la visione. Altrimenti ciao RAI da un bel po' - CaffeFou : 'La #Rai questo lo sa?'. E scoppia la polemica sulla Muti a Sanremo #ornellamuti #Sanremo2022 #Sanremo #festival… - NSammaritano : Questo da 20 anni con la stessa trasmissione, e coi contrattoni economici Rai. Tipico di certa sinistra. - FAttiani : @Bob__Aloi Ma questo gioco creato dalla Rai è meraviglioso ?? - emmovediamo : @UPAS_Rai Questo Riccardo sta pieno di sbagli -

Ultime Notizie dalla rete : Rai questo

ilGiornale.it

... Pier Luigi Lopalco, intervistato durante il programma 'Un Giorno da Pecora', in onda suRadio1.perché: numero uno il cittadino viene responsabilizzato e, numero due, l'intera sanità viene ...Cerchiamo di di capire cosa c'è dietro il tentennamento da parte della. Canzone Segreta : il ...che sembrava solo un rumors ha trovato poi conferma pochi giorni addietro quando la brava ...Lo ha detto l’ad Rai, Carlo Fuortes, nel corso della sua audizione in commissione Lavori pubblici del Senato. 5 mesi fa Fuortes, subito dopo la sua nomina, si è presentato in Vigilanza denunciando il ...Stasera - 18 gennaio 2022 - su Rai 3 torna Cartabianca: ecco le anticipazioni, gli ospiti di stasera e le info su dove vedere la puntata ...