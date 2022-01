Inter-Empoli, Andreazzoli: “Tutto può accadere, recuperiamo solo Marchizza” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Una gara difficile ma Tutto può accadere, il calcio lascia aperta ogni tipo di porta. Si tratta di una situazione problematica perché giochi con la squadra più forte del campionato. Il nostro obiettivo è ben figurare contro un avversario che, per le risorse che ha e per il calcio che fa è superiore a noi. Cercheremo di fare la nostra parte per le nostre possibilità”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Inter. Sarà emergenza in difesa: “recuperiamo solo Marchizza – dice Andreazzoli – Questa gara arriva in un momento particolare, perché non abbiamo tanti uomini come accaduto in altri periodi della stagione. Siamo un po’ obbligati a delle scelte ma è ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Una gara difficile mapuò, il calcio lascia aperta ogni tipo di porta. Si tratta di una situazione problematica perché giochi con la squadra più forte del campionato. Il nostro obiettivo è ben figurare contro un avversario che, per le risorse che ha e per il calcio che fa è superiore a noi. Cercheremo di fare la nostra parte per le nostre possibilità”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’, Aurelioalla vigilia del match di Coppa Italia contro l’. Sarà emergenza in difesa: “– dice– Questa gara arriva in un momento particolare, perché non abbiamo tanti uomini come accaduto in altri periodi della stagione. Siamo un po’ obbligati a delle scelte ma è ...

