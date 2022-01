IndyCar: Tatiana Calderon debutta con Foyt, Tony Kanaan torna per la Indy500 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tatiana Calderon e Tony Kanaan completano l’entry list dell’IndyCar 2022. L’atleta colombiana diventa la prima donna a correre con Foyt nella seguitissima categoria statunitense riservata alle ruote scoperte, mentre il brasiliano militerà nuovamente alla Indy500 con il Chip Ganassi Racing. Iniziamo dalla 28enne nativa di Bogotà che gareggerà part-time in tutti gli stradali ed i cittadini. Gli ovali non sono previsti per l’atleta che ha corso lo scorso anno nel FIA World Endurance Championship a bordo di un’Oreca 07 Gibson del Richard Mille Racing. L’ex protagonista della FIA F2 militerà accanto all’americano Kyle Kirkwood, campione Indy Lights ed al canadese Dalton Kellettt. La sudamericana ha dichiarato ai microfoni della squadra: “Sono entusiasta e molto grata ad AJ ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)completano l’entry list dell’2022. L’atleta colombiana diventa la prima donna a correre connella seguitissima categoria statunitense riservata alle ruote scoperte, mentre il brasiliano militerà nuovamente allacon il Chip Ganassi Racing. Iniziamo dalla 28enne nativa di Bogotà che gareggerà part-time in tutti gli stradali ed i cittadini. Gli ovali non sono previsti per l’atleta che ha corso lo scorso anno nel FIA World Endurance Championship a bordo di un’Oreca 07 Gibson del Richard Mille Racing. L’ex protagonista della FIA F2 militerà accanto all’americano Kyle Kirkwood, campione Indy Lights ed al canadese Dalton Kellettt. La sudamericana ha dichiarato ai microfoni della squadra: “Sono entusiasta e molto grata ad AJ ...

