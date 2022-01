In Germania sarà abolito il divieto di dare informazioni sull’aborto (Di martedì 18 gennaio 2022) Risale all'epoca nazista e vieta ai medici di parlare pubblicamente dei metodi utilizzati per interrompere la gravidanza Leggi su ilpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Risale all'epoca nazista e vieta ai medici di parlare pubblicamente dei metodi utilizzati per interrompere la gravidanza

Advertising

yuna_hikari : RT @ilpost: In Germania sarà abolito il divieto di dare informazioni sull’aborto - Vafankulu_Euru : RT @durezzadelviver: Va bene, d'accordo, però diciamola tutta: non sarà la Germania a pagare il prezzo, bensì l'Europa (cioè noi). https://… - ilpost : In Germania sarà abolito il divieto di dare informazioni sull’aborto - NelaBombelli : RT @durezzadelviver: Va bene, d'accordo, però diciamola tutta: non sarà la Germania a pagare il prezzo, bensì l'Europa (cioè noi). https://… - Cheru65 : @colvieux Sarà, ma intanto in #Bundesliga, l’equivalente della nostra #SerieA, giocano con gli stadi chiusi. La sit… -