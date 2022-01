How I Met Your Father, 10 lezioni di vita da How I Met Your Mother (che ci porteremo nello spin-off) (Di martedì 18 gennaio 2022) Dall’amore che non va cercato (ma succede e basta) agli amici che rendono tutto più speciale fino a Barney che ha sempre parteggiato per il villan Johnny Lawrence di The Karate Kid e ci aveva visto lungo. How I Met Your Father arriva dal 18 gennaio su Hulu, ecco 10 cose che abbiamo imparato dalla serie originale con Neil Patrick Harris Leggi su vanityfair (Di martedì 18 gennaio 2022) Dall’amore che non va cercato (ma succede e basta) agli amici che rendono tutto più speciale fino a Barney che ha sempre parteggiato per il villan Johnny Lawrence di The Karate Kid e ci aveva visto lungo. How I Metarriva dal 18 gennaio su Hulu, ecco 10 cose che abbiamo imparato dalla serie originale con Neil Patrick Harris

Advertising

bruno_chico42 : Marquei como visto How I Met Your Father - 1x2 - Fomo - SimoneLazio83 : RT @comingsoonit: Ha debuttato negli Stati Uniti #HowIMetYourFather, lo spin-off sequel di #HowIMetYourMother. Svelato, finalmente, il prim… - _jjust_mee : “How I met your mother” rivisitato (+sperando che la scarola fosse dall’altra parte) - comingsoonit : Ha debuttato negli Stati Uniti #HowIMetYourFather, lo spin-off sequel di #HowIMetYourMother. Svelato, finalmente, i… - bubble7ae : la devo fare finita di spendere soldi per i cartoni ho bisogno di un intervento alla how i met your mother -