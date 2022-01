Grillo indagato, i pm: Soldi da Onorato per schierare il M5S a favore di Moby in Parlamento (Di martedì 18 gennaio 2022) Per il procuratore di Milano Maurizio Romanelli e il pm Cristina Roveda, che indagano sui “contratti di partnership” stipulati dalla Moby con la Beppe Grillo Spa e la Casaleggio Associati, il comico e fondatore del M5s avrebbe “ricevuto da Vincenzo Onorato fondatore di Moby Spa richieste di interventi in favore di Moby che Grillo ha veicolato a parlamentari in carica appartenenti a quel movimento politico, trasferendo quindi” all’armatore “le risposte da parte della politica o i contatti diretti con quest’ultima”. E si sarebbe trattato di una “mediazione illecita”. È quanto si legge nel decreto di perquisizione firmato dai pm milanesi: questa mattina la Guardia di Finanza si è recata nelle sedi dell Casaleggio Associati e della Beppe Grillo Spa e casa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) Per il procuratore di Milano Maurizio Romanelli e il pm Cristina Roveda, che indagano sui “contratti di partnership” stipulati dallacon la BeppeSpa e la Casaleggio Associati, il comico e fondatore del M5s avrebbe “ricevuto da Vincenzofondatore diSpa richieste di interventi indicheha veicolato a parlamentari in carica appartenenti a quel movimento politico, trasferendo quindi” all’armatore “le risposte da parte della politica o i contatti diretti con quest’ultima”. E si sarebbe trattato di una “mediazione illecita”. È quanto si legge nel decreto di perquisizione firmato dai pm milanesi: questa mattina la Guardia di Finanza si è recata nelle sedi dell Casaleggio Associati e della BeppeSpa e casa ...

