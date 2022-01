Gli studenti protestano al Miur: “Servono Ffp2 obbligatorie e gratuite. Caos sulle norme e mezzi stracolmi, non ascoltano chi vive la scuola” (Di martedì 18 gennaio 2022) Obbligo dell’utilizzo di mascherine Ffp2 per tutti nelle scuole, fornite gratuitamente dalle istituzioni, non soltanto ai docenti, ma anche agli studenti. Assicurare una presenza in sicurezza negli istituti scolastici, garantendo la continuità didattica ed “evitando, come si sta verificando in questo momento, il passaggio frequente da una modalità in presenza ad una a distanza”. E ancora: tamponi gratuiti per gli studenti anche presso punti tamponi privati e l’introduzione del bonus psicologico, bocciato nell’ultima manovra. Queste sono alcune delle richieste avanzate da un centinaio tra studenti e rappresentanti di istituto, che si sono ritrovati di fronte al Ministero dell’Istruzione a Roma per un presidio di protesta. “Dopo due anni di pandemia non è cambiato nulla, siamo ancora più o meno nella stessa situazione. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Obbligo dell’utilizzo di mascherineper tutti nelle scuole, fornite gratuitamente dalle istituzioni, non soltanto ai docenti, ma anche agli. Assicurare una presenza in sicurezza negli istituti scolastici, garantendo la continuità didattica ed “evitando, come si sta verificando in questo momento, il passaggio frequente da una modalità in presenza ad una a distanza”. E ancora: tamponi gratuiti per glianche presso punti tamponi privati e l’introduzione del bonus psicologico, bocciato nell’ultima manovra. Queste sono alcune delle richieste avanzate da un centinaio trae rappresentanti di istituto, che si sono ritrovati di fronte al Ministero dell’Istruzione a Roma per un presidio di protesta. “Dopo due anni di pandemia non è cambiato nulla, siamo ancora più o meno nella stessa situazione. E ...

