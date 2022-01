Fuori dal Coro | anticipazioni puntata 18 gennaio 2022 | temi | servizi e ospiti di stasera

(Di martedì 18 gennaio 2022) Come ogni martedì che si rispetti, torna l’appuntamento condal, il programma di approfondimento e attualità condotto su Rete 4 da Mario Giordano. Questa sera ci sarà l’intervista a Maria Rita Gismondo, direttrice di Microbiologia clinica presso l’ospedale Sacco di Milano. Con lei, infatti, si parlerà di contagi, vaccini e del caos burocratico che preoccupa gli italiani, che si trovano di nuovo alle prese con misure restrittive.dal18diE ancora, con un’inchiesta esclusiva spazio alle mascherine, alcune delle quali, pur non avendo i requisiti minimi necessari per superare i test di sicurezza sarebbero ugualmente sul mercato. Focus, poi, sulla ...

Advertising

repubblica : Tonga, nuove foto mostrano la distruzione portata dal vulcano. Aiuti e comunicazioni bloccati: l'arcipelago è tagli… - WARNERMUSICIT : Fuori oggi ‘Paranoie’ il nuovo singolo di @Tancred_i ?? Ascoltalo ora: - Agenzia_Ansa : Sassoli, il lungo applauso a Bruxelles fuori dal Parlamento Ue. Il ritrovo alle 13.00, il minuto di silenzio, le la… - GenteVipNews : Anticipazioni di stasera a “Fuori dal coro” su R4: ospiti del programma tv - Marco59805683 : RT @DoraliceGuadag1: Il nazipass dal tabaccaio fa ancora più ridere che al bar a prendere il caffè. È più il tempo che lo tiri fuori, di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal

...Parlamento , per tutti i cittadini. La riunioni tra i capigruppo alla Camera, andata in scena lunedì sera 17 gennaio e durata oltre due ore, si è conclusa con un nulla di fatto. Sul voto ...Lo stesso 1 fisso che viene, anche non proprio con la stessa quotarella, in Lazio - Udinese. ... secondo in classifica anche se staccatissimogrande Trabzonspor, già praticamente con il ...Xplora X5 Play vuole intercettare in modo alternativo le esigenze di quei genitori che vorrebbero dare ai figli uno strumento di comunicazione, ma sono consapevoli dei rischi di uno smartphone, soprat ...ROMA – “Da qui a qualche giorno o qualche settimana si tornerà a situazione in cui il giallo scomparirà, non ci sarà quindi bisogno di una rimodulazione” del sistema dei colori per le Regioni, “visto ...