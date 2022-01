Formula 1 - Calendario presentazioni 2022

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sta per arrivare il periodo dell'anno in cui sale l'attesa per scoprire le nuove vetture di1 che prenderanno parte al prossimo campionato. Ilè un anno ancor più importante, alla luce della rivoluzione tecnica che porterà alla creazione di monoposto molto diverse da quelle a cui siamo stati abituati finora. Febbraio mese clou. Tutti i team concentreranno lepoco prima della prima sessione di test collettivi. L'Aston Martin è stata la prima squadra a ufficializzare la data dell'unveiling, che si terrà giovedì 10 febbraio. Il giorno dopo, invece, toccherà alla McLaren. La Scuderia Ferrari toglierà i veli alla nuova vettura giovedì 17 febbraio, mentre alla Mercedes hanno scelto il 18 febbraio per mostrare la nuova W13.F.1Aston ...

F1 2022, il concept della Mercedes AMG F1 2021 VEDI ANCHE Ferrari lancia l'assalto al 2022: la data della presentazione della nuova rossa F11: ildelle presentazioni delle ...L'ex pilota di1 Alain Prost non sarà più direttore non esecutivo del team di1 Alpine per la stagione 2022. Prost, quattro volte campione del mondo di F1 (1985, 1986, ...un...Mercedes presenterà la W13 il 18 febbraio, il giorno dopo della Ferrari. Aprirà le danze Aston Martin, il 10 febbraio ...Difficile, per tutti gli appassionati del mondo dei motori e, in particolare, della F1, non avere ancora negli occhi lo straordinario finale di stagione del 2021, che ha incoronato Max Verstappen come ...