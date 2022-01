Federalberghi | Roscioli | a Roma chiuso un terzo degli alberghi

(Di martedì 18 gennaio 2022)– Giuseppe, presidente die vicepresidente vicario di, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). Sulla situazione del settoreero a. “Aundel totale- ha affermato- Altri 50stanno chiudendo in questi giorni, io personalmente ne chiuderò 2 perché siamo tornati al livello di occupazione di aprile 2020. Siamo in un lockdown mascherato.” “Pare che il governo si sia dimenticato del nostro settore da ...

A certificare la crisi del settore ricettivo della Capitale èRoma: "È un cataclisma " ha fatto sapere nei giorni scorsi il presidente Giuseppe". Veniamo contattati ...In una crisi senza precedenti che solo in Italia ha evidenziato perdite di 100 milioni di euro al mese " come ha riferito il presidente diRoma, Giuseppe" ora il mondo dell'...Roscioli (Fedealberghi Roma): “Nella capitale un terzo del totale degli alberghi è chiuso. Siamo tornati ai livelli di occupazione di aprile 2020, siamo in un lockdown mascherato». Roma, è di nuovo em ...Ristori turismo 2022. Giovedì 20 gennaio il Consiglio dei Ministri varerà il nuovo decreto Ristori, contenente gli aiuti economici ...