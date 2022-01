Diffidati Juventus-Sampdoria, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) Non c’è nessun giocatore nella lista dei Diffidati di Juventus e Sampdoria in vista dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. E’ il regolamento stesso della Coppa nazionale a far sì che non ci sia nessuno nella lista dei “cattivi”: questo perché prima degli ottavi di finale sono state cancellate tutte le sanzioni pendenti, in modo tale da uniformare la situazione delle squadre in gioco fin dai primi turni e quelle che entrano in gioco proprio in questa fase della competizione. Nessun problema dunque per Allegri e Giampaolo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Non c’è nessun giocatore nella lista deidiindeidi finale di2021/2022. E’ il regolamento stesso dellanazionale a far sì che non ci sia nessuno nella lista dei “cattivi”: questo perché prima degli ottavi di finale sono state cancellate tutte le sanzioni pendenti, in modo tale da uniformare la situazione delle squadre in gioco fin dai primi turni e quelle che entrano in gioco proprio in questa fase della competizione. Nessun problema dunque per Allegri e Giampaolo. SportFace.

Advertising

infoitsport : Diffidati Juventus-Sampdoria, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia - Luigi86272555 : @AlfredoPedulla Egregio, Dott. Pedulla,mi scusi il disturbo ma volevo porle una Domanda : Come mai i giocatori del… - junews24com : Playoff Mondiale 2022: buone notizie per due della Juventus. Cos'è successo - - infoitsport : Diffidati Milan-Spezia, rossoneri a rischio squalifica in vista della Juventus - sportface2016 : #MilanSpezia, i rossoneri diffidati a rischio squalifica in vista della #Juventus -