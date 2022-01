Decreto Super Green Pass, ok della Camera su fiducia (Di martedì 18 gennaio 2022) Con 408 voti favorevoli e 49 contrari, l’Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia sul Decreto ‘Super Green Pass’. Il Green Pass rafforzato è quello che possono esibire solo i vaccinati o guariti da Covid, a differenza di quello base, che si ottiene anche con un semplice tampone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Con 408 voti favorevoli e 49 contrari, l’Aulaha approvato la questione disul’. Ilrafforzato è quello che possono esibire solo i vaccinati o guariti da Covid, a differenza di quello base, che si ottiene anche con un semplice tampone. L'articolo proviene da Italia Sera.

