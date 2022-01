Covid, Risso (Fit): “Impossibile controllare green pass in tabaccheria, è rischio chiusura” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se passa la norma del green pass in tabaccheria, con l’obbligo del controllo da parte dei tabaccai, sarà veramente un problema. Nelle tabaccherie entrano tantissime persone nel corso della giornata, calcoliamo 13 milioni in un giorno. Come faremo con i controlli? I tabaccai raramente hanno dipendenti, al massimo moglie e figli che aiutano. Saremo costretti a ridurre l’entrata delle persone o a chiudere. Speriamo che non passi”. Così con Adnkronos/Labitalia, Giovanni Risso, presidente della Federazione italiana tabaccai, sulla possibilità che le tabaccherie siano inserite nella lista delle attività commerciali in cui dal 1° febbraio sarà richiesto il green pass. “Non possiamo controllare -ribadisce Risso- tutti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) “Sea la norma delin, con l’obbligo del controllo da parte dei tabaccai, sarà veramente un problema. Nelle tabaccherie entrano tantissime persone nel corso della giornata, calcoliamo 13 milioni in un giorno. Come faremo con i controlli? I tabaccai raramente hanno dipendenti, al massimo moglie e figli che aiutano. Saremo costretti a ridurre l’entrata delle persone o a chiudere. Speriamo che noni”. Così con Adnkronos/Labitalia, Giovanni, presidente della Federazione italiana tabaccai, sulla possibilità che le tabaccherie siano inserite nella lista delle attività commerciali in cui dal 1° febbraio sarà richiesto il. “Non possiamo-ribadisce- tutti ...

