Covid, in Gran Bretagna i contagi in calo del 41,7% nell’ultima settimana. Oms: “Sembra ci sia una luce in fondo al tunnel” (Di martedì 18 gennaio 2022) Due settimane fa i contagi superavano i 200mila casi di positività, ora il numero di infezioni da Sars Cov 2 è in calo e negli ultimi 7 giorni il decremento è stato pari al 41,7%. “Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito, Sembra che ci sia luce in fondo al tunnel” afferma David Nabarro, emissario speciale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per il dossier Covid, citato dai media d’oltre Manica a proposito della prospettiva – ipotizzata negli ultimi giorni anche da esponenti della comunità accademica britannica – che la Gran Bretagna possa essere il primo Paese d’Europa a uscire dalla pandemia per entrare in una fase endemica più gestibile dell’infezione dopo l’apparente superamento del picco di casi alimentati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Due settimane fa isuperavano i 200mila casi di positività, ora il numero di infezioni da Sars Cov 2 è ine negli ultimi 7 giorni il decremento è stato pari al 41,7%. “Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito,che ci siainal” afferma David Nabarro, emissario speciale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per il dossier, citato dai media d’oltre Manica a proposito della prospettiva – ipotizzata negli ultimi giorni anche da esponenti della comunità accademica britannica – che lapossa essere il primo Paese d’Europa a uscire dalla pandemia per entrare in una fase endemica più gestibile dell’infezione dopo l’apparente superamento del picco di casi alimentati ...

