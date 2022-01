Covid | il Tar del Lazio sospende la circolare sulla gestione domiciliare | una boccata d’ossigeno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) La recente pubblicazione della sentenza con cui il Tar del– accogliendo il ricorso del Comitato cura-19 – ha sospeso ladel ministero della Salute (che prevedeva “vigile attesa” e terapia sintomatica con paracetamolo o Fans all’esordio dell’infezione da SarS-Cov-2), rappresenta una vera “”, non solo per tutti i colleghi che in questi due anni hanno continuato a curare i pazienti, ma per l’intera categoria professionale e per i cittadini tutti che sanno di potere contare sull’operato di medici cui è consentito agire secondo “scienza e coscienza”. Nella sentenza si afferma infatti che la famigerataministeriale “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini ...