Compito facile per Muguruza, Halep e Swiatek. Kvitova eliminata (Di martedì 18 gennaio 2022) Giornata di gloria all'Open d'Australia per tre ex campionesse del Roland Garros. La prima a sorridere è stata la venezuelana Garbine Muguruza, testa di serie numero 3, che ha battuto la francese ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Giornata di gloria all'Open d'Australia per tre ex campionesse del Roland Garros. La prima a sorridere è stata la venezuelana Garbine, testa di serie numero 3, che ha battuto la francese ...

A piazzale Clodio inizia l'era di Francesco Lo Voi 'E' un onore trovarmi qui - ha esordito Lo Voi - so che il compito che mi attende non sarà facile ma so che potrò contare su una squadra unita, che ha già dimostrato sul campo di essere efficiente'. ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA/ Quote: Krunic possibile uomo copertina Probabili formazioni Milan Spezia di Serie A: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di questa sera a San Siro.

Francesco Lo Voi, primo giorno da procuratore a Roma: «Eredità importante, è un onore» Il nuovo capo dei pm romani si insedia a piazzale Clodio. Il saluto di Prestipino: «Non siamo più il “porto delle nebbie” ma un ufficio coeso ed efficiente» ...

