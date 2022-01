Canonica | finisce con l’auto contro un palo della luce e si ribalta

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 gennaio 2022)d’Adda. Perde illlosua auto eundell’illuminazione pubblica. È accaduto lunedì sera intorno alle 21.50 in via Bergamo. In seguito al forte impatto,si èta su un fianco e per estrarre il condecente, un 41enne, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche la polizia locale diper i rilievi. Fortunatamente nessun altra persona è rimasta coinvolta nel sinistro:infatti, in seguito all’urto, ha oltrepassato il cordolo che separa la carreggiata da una pista ...