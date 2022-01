Advertising

cur_mic : - il premio figuraccia di oggi comunque lo vince ovviamente la Yastremska che con la solita correttezza si ritira s… - infoitsport : Bronzetti-Barty in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 - flamminiog : RT @lorenzofares: Con la vittoria di @MartinaTrevisa3 ???? su Nao Hibino ???? 62 63 si chiude la giornata delle italiane gli #AustralianOpen202… - settesere : Tennis, la riminese Bronzetti al secondo turno agli Australian Open: ora sfiderà la n.1 Barty #settesere #news - frapaoletti : RT @SuperTennisTv: Si chiude la prima giornata degli #AO2022! Nel tabellone maschile avanzano Berrettini e Sonego, esordio vittorioso per… -

Ultime Notizie dalla rete : Bronzetti Barty

... numero 48 del mondo), Martina Trevisan (contro la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 8) e la sorprendente Lucia(contro la numero 1 del mondo Ashleigh). Intanto Daniil ...Sulla strada dellaora c'è l'ostacolo più difficile: al secondo turno affronterà Ashleigh, campionessa australiana numero 1 della classifica Wta e del tabellone, che ha steso per 6 - ...Lucia Bronzetti sfiderà Ashleigh Barty al secondo turno degli Australian Open 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Il tennista siciliano, "ripescato" in tabellone dopo l’esclusione di Novak Djokovic, si è arreso all’esordio al serbo Miomir Kecmanovic ...