Bianchi: "I ragazzi sono più controllati a scuola che fuori. Maggiori contagi durante la chiusura"

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi difende ancora una volta la scuola in presenza ricordando come i pericoli Maggiori di contagio covid provengano dall'esterno.

marcodimaio : Oggi @LaStampa titola: “Ora vacciniamo i ragazzi nelle scuole”, facendo riferimento all’intervista del ministro Bia… - orizzontescuola : Bianchi: “I ragazzi sono più controllati a scuola che fuori. Maggiori contagi durante la chiusura” - Antonella_O_O : RT @SteAlbamonte: Secondo il ministro @MIsocialTW 'le #scuole devono restare aperte per tutti i bambini e ragazzi italiani, per garantire c… - SteAlbamonte : Secondo il ministro @MIsocialTW 'le #scuole devono restare aperte per tutti i bambini e ragazzi italiani, per garan… - MLopice : @Napalm51 @lonewolf8719 ... morale mezze scuole deserte? Ma il ministro #bianchi è stato un genio: più ragazzi vole… -