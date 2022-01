Bergamo, Piazza Dante: si posa la pavimentazione, poi sarà la volta di alberi e fontana (Di martedì 18 gennaio 2022) Iniziato l’allestimento sui 4mila metri quadri. Pietra al centro, ai lati losanghe e cubetti di porfido. Otto carpini a corona del Tritone restaurato e aiuole. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 gennaio 2022) Iniziato l’allestimento sui 4mila metri quadri. Pietra al centro, ai lati losanghe e cubetti di porfido. Otto carpini a corona del Tritone restaurato e aiuole.

Advertising

pgmalusardi : RT @murielllo: Angolo di Piazza Pontida, in Bergamo bassa. Qui il 3 agosto 1848 Giuseppe Mazzini “per la salvezza della Patria il Popolo a… - CCISS_Ministero : Bergamo Largo Porta Nuova incidente a Bergamo Piazza Giacomo Matteotti dalle 19:03 del 17 gennaio 2022 - Matti8Mattina : RT @murielllo: Angolo di Piazza Pontida, in Bergamo bassa. Qui il 3 agosto 1848 Giuseppe Mazzini “per la salvezza della Patria il Popolo a… - murielllo : Angolo di Piazza Pontida, in Bergamo bassa. Qui il 3 agosto 1848 Giuseppe Mazzini “per la salvezza della Patria il… - MarieGedouin : RT @AllaisF: ????Piazza Pontida bergamo Centro. ?? comunedibergamo -