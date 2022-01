Autismo | gestire stress nei genitori dei bimbi grazie a realtà virtuale

(Di martedì 18 gennaio 2022) Palermo, 18 gen. (Adnkronos) - “La condizione autistica mette a dura prova, non solo le dinamiche relazionali affettive del contesto familiare ma, al contempo, genera una serie di sfide difficili daper i, nella loro quotidianità, per questo con l'aiuto dellaabbiamo creato un percorso per aiutarli ale emozioni”. A dirlo Flavia Marino, psicologa dell'Istituto Irib Cnr di Messina, presentando un progetto scientifico con lache sta portando avanti, all'interno del Centro, per idei ragazzi con condizione autistica. “Negli ultimi anni, - prosegue Marino - laha assunto un ruolo importante negli ambulatori di intervento psicologico per ...

... per questo con l'aiuto della Realtà Virtuale abbiamo creato un percorso per aiutarli ale ... "IRIB - CNR si propone di attivare un nuovo servizio per i genitori dei bambini con, grazie ...Usare la realtà virtuale per aiutare i genitori di ragazzi conlo stress : è questo il nuovo tassello del progetto Inter Pares, avviato dall' Irib Cnr di Mortelle , a Messina , che si propone di utilizzare le più avanzate tecnologie per andare ...“La condizione autistica mette a dura prova, non solo le dinamiche relazionali affettive del contesto familiare ma, al contempo, genera una serie di sfide difficili da gestire per i genitori, nella lo ...MESSINA. “La condizione autistica mette a dura prova, non solo le dinamiche relazionali affettive del contesto familiare ma, al contempo, genera una serie di sfide difficili da gestire per i genitori, ...